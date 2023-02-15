"Барыс" лишился шансов на плей-офф КХЛ

Фото: sports.kz

Астанинский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду крупно проиграл минскому "Динамо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последнем месте Восточной конференции, а белорусский занимал восьмую на Востоке.

Первый период остался без заброшенных шайб. Во втором гости трижды поразили ворота "Барыса". Только после этого отметился Никита Михайлис. В заключительной двадцатиминутке Линден Вей сократил разрыв до минимума, но затем соперник его вернул и увеличил - 2:5.

18 февраля "Барыс" на выезде встретится с китайским "Куньлунь Ред Стар".