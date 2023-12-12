Бармена ночного клуба задержали с наркотиками в Алматы

Спецоперацию в одном из ночных клубов Алматы провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности при содействии полицейского спецназа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержан 28-летний бармен.

"Как свидетельствуют оперативные данные, фигурант сбывал наркотики на рабочем месте. Его преступная деятельность официально задокументирована: незадолго до ареста он продал “клиентке” дозу синтетического наркотика. В ходе задержания у подозреваемого изъят свёрток с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза", – сообщил замначальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

Досудебное расследование проводится по части 1 статьи 297 УК РК.

Мужчину заключили под стражу.