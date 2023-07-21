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pxhere.com Сегодня, 22:57
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Сегодня, 22:57
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Фото: pxhere.com

Балхаш и Темиртау остались без воды из-за аварий

Подачу питьевой воды прекратили в двух городах Карагандинской области из-за аварий, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в службе senim109, в Темиртау воды нет с 20:00.

"По причине аварийного отключения электроэнергии из-за ухудшения погодных условий (резкий порыв ветра) подача воды на насосную станцию Опан от водоисточника ТОО "Акватрейдинг" приостановлена. В связи с этим сообщаем об ограничении подачи холодной воды с 20:00 по всем направлениям до устранения аварийной ситуации и возобновления прихода объёма воды в резервуары", - говорится в сообщении.

В Балхаше произошёл прорыв трубы между резервуаром и городом.

"Запланировано отключение водоснабжения на 00:00 22 июля. Ориентировочное время завершения работ - 18:00 22 июля", - уточнили в едином контактном центре Карагандинской области.

 

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Сегодня, 22:57
181
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