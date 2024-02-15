Балаева: 44 объекта культуры построили за 2023 год в Казахстане
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Министр культуры и информации Аида Балаева на расширенном заседании коллегии министерства культуры и информации доложила об итогах сферы культуры за прошедший год, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам Аиды Балаевой, за отчётный период завершено строительство 44 и ремонт 260 объектов культуры. Повышена заработная плата около 64 тысяч работников культуры на 45%.
Организовано более 500 концертов, две тысячи спектаклей и 65 новых постановок.
Республиканские театры приняли участие в 122 международных и республиканских фестивалях и конкурсах.
Впервые за 30 лет учреждено и присвоено почетное звание "Халык артиси" восьми деятелям культуры.
Творческими коллективами организованы гастроли в Италию, Францию, Китай, Египет, Азербайджан, Германию, Корею, Турцию и США.
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