Балаева: 44 объекта культуры построили за 2023 год в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева на расширенном заседании коллегии министерства культуры и информации доложила об итогах сферы культуры за прошедший год, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Аиды Балаевой, за отчётный период завершено строительство 44 и ремонт 260 объектов культуры. Повышена заработная плата около 64 тысяч работников культуры на 45%.

Организовано более 500 концертов, две тысячи спектаклей и 65 новых постановок.

Республиканские театры приняли участие в 122 международных и республиканских фестивалях и конкурсах.

Впервые за 30 лет учреждено и присвоено почетное звание "Халык артиси" восьми деятелям культуры.

Творческими коллективами организованы гастроли в Италию, Францию, Китай, Египет, Азербайджан, Германию, Корею, Турцию и США.