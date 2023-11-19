Баку и Ереван договорились о принципах мирного договора
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Армения и Азербайджан смогли договориться по вопросу о базовых принципах мирного соглашения. Об этом на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана в Брюсселе", - сказал Никол Пашинян.
По его словам, "согласно первому принципу, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга при том понимании, что территория Армении составляет 29,8 тыс. кв. км, территория Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км".
"Второй принцип заключается в следующем: политической основой делимитации границы между Арменией и Азербайджаном является Алма-Атинская декларация от 1991 года. На этом основании между Арменией и Азербайджаном существует определенная договоренность о том, что для делимитации границы следует использовать карты Генерального штаба ВС бывшего СССР 1974-1990 годов", - добавил Н.Пашинян.
Третий принцип мира заключается в открытии региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.
"Самая главная плохая новость заключается в том, что мы до сих пор говорим на разных дипломатических языках и очень часто не понимаем друг друга. Тому есть объективные причины: многолетний конфликт, тысячи жертв, десятки пленных, царящая десятилетиями атмосфера ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения. Более того, то, что я говорю, в большей или меньшей степени относится и к Армении, и к Азербайджану", - считает премьер.
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