Баку и Ереван договорились о принципах мирного договора

Армения и Азербайджан смогли договориться по вопросу о базовых принципах мирного соглашения. Об этом на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана в Брюсселе", - сказал Никол Пашинян.

По его словам, "согласно первому принципу, Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга при том понимании, что территория Армении составляет 29,8 тыс. кв. км, территория Азербайджана - 86,6 тыс. кв. км".

"Второй принцип заключается в следующем: политической основой делимитации границы между Арменией и Азербайджаном является Алма-Атинская декларация от 1991 года. На этом основании между Арменией и Азербайджаном существует определенная договоренность о том, что для делимитации границы следует использовать карты Генерального штаба ВС бывшего СССР 1974-1990 годов", - добавил Н.Пашинян.

Третий принцип мира заключается в открытии региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.