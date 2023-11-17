BaigeNews LIVE: Почему Казахстан - идеальное место для иностранных инвестиций

В Астане проходит Казахстанский глобальный круглый стол по инвестициям (Kazakhstan Global Investment Round Table - 2023), в рамках которого свыше 500 представителей ведущих международных компаний и отечественного бизнеса, инвесторов и авторитетных экспертов обсуждают инвестиции в устойчивый региональный рост, передаёт BaigeNews.kz.



В чём заключается главная цель форума, какие инвестиционные возможности регионов Казахстана будут рассмотрены в рамках круглого стола, рассказала директор по сотрудничеству со странами Америки Kazakh Invest Диана Аблякимова.

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