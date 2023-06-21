BaigeNews Live: Пастбища запретят передавать в частные руки. Поправки в законопроект приняли депутаты

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Мажилис одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ" в первом чтении, передает BaigeNews.kz.

Основные изменения, вносимые в Закон "О пастбищах": введено новое понятие "общественное пастбище". К ним относятся пастбища местного населения и земли, взятые для этих целей в специальный резерв. Их использование для других целей или изъятие запрещено законом.

Также предлагается норма о передаче пастбищ, расположенных за пределами сельского поселения, в компетенцию сельских акимов. На данный момент они находятся в компетенции районного исполнительного органа. Эти изменения предлагаются для сохранения пастбищ.

Подробнее о новшествах в интервью BaigeNews.kz рассказал депутат Нуржан Ашимбетов.