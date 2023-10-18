BaigeNews Live: какие поправки внесут в Налоговый кодекс

Мажилис одобрил в первом чтении точечные изменения в Налоговый кодекс. О том, какие поправки внесли в документ, в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал депутат Мурат Ергешбаев.

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