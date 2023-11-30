  • 30 Ноября, 21:06
  • BAIGENEWS

BaigeNews LIVE: Какие нормы введут в закон "О масс-медиа"

Сегодня, 20:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 20:39
Сегодня, 20:39
76
Фото: BaigeNews.kz

Закон "О масс-медиа" одобрили в первом чтении в мажилисе. Какие нормы направлены на защиту прав журналистов, какие новшества вводятся документом и планируется ли вводить пресс-карты? Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал депутат Сергей Пономарёв.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Самое читаемое

Наверх