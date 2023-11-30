BaigeNews LIVE: Какие нормы введут в закон "О масс-медиа"
Сегодня, 20:39
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Сегодня, 20:39Сегодня, 20:39
76Фото: BaigeNews.kz
Закон "О масс-медиа" одобрили в первом чтении в мажилисе. Какие нормы направлены на защиту прав журналистов, какие новшества вводятся документом и планируется ли вводить пресс-карты? Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал депутат Сергей Пономарёв.
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