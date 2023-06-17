BaigeNews Live: Фируза Шарипова рассказала, как совмещает спорт и семью

Фото: instagram.com/Sharipova_Firuza

В прямом эфире на странице редакции BaigeNews.kz известная казахстанская боксёрша Фируза Шарипова раскрыла план, по которому привезет в Казахстан все титулы профессионального бокса.

Спортсменка также рассказала, как совмещает спорт и семью, что ее мотивирует и почему юным спортсменкам нельзя сдаваться раньше времени.