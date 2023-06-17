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instagram.com/Sharipova_Firuza Сегодня, 22:22
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Сегодня, 22:22
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Фото: instagram.com/Sharipova_Firuza

BaigeNews Live: Фируза Шарипова рассказала, как совмещает спорт и семью

В прямом эфире на странице редакции BaigeNews.kz известная казахстанская боксёрша Фируза Шарипова раскрыла план, по которому привезет в Казахстан все титулы профессионального бокса.

Спортсменка также рассказала, как совмещает спорт и семью, что ее мотивирует и почему юным спортсменкам нельзя сдаваться раньше времени.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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Сегодня, 22:22
279
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