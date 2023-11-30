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BaigeNews LIVE: Депутат озвучил планы и перспективы развития казахстанского футбола

Сегодня, 17:07
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иллюстративное фото Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: иллюстративное фото

В прямом эфире BaigeNews мажилисмен Магеррам Магеррамов рассказал о депутатском запросе касательно развития отечественного футбола, а также поделился своим мнением об играх сборной Казахстана.

Магеррам Магеррамов считает, что необходимо выработать и внедрить механизмы сотрудничества между правоохранительными органами, Казахстанской Федерацией Футбола и соответствующими заинтересованными сторонами, для содействия обмену информацией и передовым опытом в области предотвращения деятельности и обеспечения судебного преследования преступных групп в футболе.

"В целях повышения эффективности финансирования футбольных клубов необходимо разработать и реализовать программы, направленные на постепенный перевод клубов из государственного финансирования к частному инвестированию.

Профессиональные футбольные клубы должны иметь ясные и понятные задачи, в первую очередь социальные, четкие планы их решений, просчитанные и обоснованные бюджеты и контроль за фактическим исполнением этих задач и достижением целевых результатов", - озвучил он в депутатском запросе.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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