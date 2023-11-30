BaigeNews LIVE: Депутат озвучил планы и перспективы развития казахстанского футбола

В прямом эфире BaigeNews мажилисмен Магеррам Магеррамов рассказал о депутатском запросе касательно развития отечественного футбола, а также поделился своим мнением об играх сборной Казахстана.

Магеррам Магеррамов считает, что необходимо выработать и внедрить механизмы сотрудничества между правоохранительными органами, Казахстанской Федерацией Футбола и соответствующими заинтересованными сторонами, для содействия обмену информацией и передовым опытом в области предотвращения деятельности и обеспечения судебного преследования преступных групп в футболе.

"В целях повышения эффективности финансирования футбольных клубов необходимо разработать и реализовать программы, направленные на постепенный перевод клубов из государственного финансирования к частному инвестированию. Профессиональные футбольные клубы должны иметь ясные и понятные задачи, в первую очередь социальные, четкие планы их решений, просчитанные и обоснованные бюджеты и контроль за фактическим исполнением этих задач и достижением целевых результатов", - озвучил он в депутатском запросе.