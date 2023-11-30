BaigeNews LIVE: Депутат озвучил планы и перспективы развития казахстанского футбола
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В прямом эфире BaigeNews мажилисмен Магеррам Магеррамов рассказал о депутатском запросе касательно развития отечественного футбола, а также поделился своим мнением об играх сборной Казахстана.
Магеррам Магеррамов считает, что необходимо выработать и внедрить механизмы сотрудничества между правоохранительными органами, Казахстанской Федерацией Футбола и соответствующими заинтересованными сторонами, для содействия обмену информацией и передовым опытом в области предотвращения деятельности и обеспечения судебного преследования преступных групп в футболе.
"В целях повышения эффективности финансирования футбольных клубов необходимо разработать и реализовать программы, направленные на постепенный перевод клубов из государственного финансирования к частному инвестированию.
Профессиональные футбольные клубы должны иметь ясные и понятные задачи, в первую очередь социальные, четкие планы их решений, просчитанные и обоснованные бюджеты и контроль за фактическим исполнением этих задач и достижением целевых результатов", - озвучил он в депутатском запросе.
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