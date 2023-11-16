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BaigeNews LIVE: Данияр Елеусинов высказался о проблеме бытового насилия в Казахстане

Сегодня, 13:01
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иллюстративное фото Сегодня, 13:01
Сегодня, 13:01
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Фото: иллюстративное фото

Борьба с бытовым насилием в Казахстане – важная и сложная задача. В стране существует ряд инициатив и законодательных мер, направленных на предотвращение этого явления и защиту пострадавших.

Одним из ключевых шагов в решении проблемы бытового насилия является повышение осведомленности общества. Образовательные программы, кампании и мероприятия направлены на распространение информации о характере насилия, его признаках и последствиях. Это способствует созданию более ответственной и поддерживающей обстановки.

Даже несмотря на все законы, которые должны сводить бытовое насилие к минимуму, в стране продолжается избиение женщин. Работает ли закон в этом направлении, как обществу показать свое "против", рассказал боксер-профессионал, Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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