BaigeNews LIVE: Данияр Елеусинов высказался о проблеме бытового насилия в Казахстане

Борьба с бытовым насилием в Казахстане – важная и сложная задача. В стране существует ряд инициатив и законодательных мер, направленных на предотвращение этого явления и защиту пострадавших.



Одним из ключевых шагов в решении проблемы бытового насилия является повышение осведомленности общества. Образовательные программы, кампании и мероприятия направлены на распространение информации о характере насилия, его признаках и последствиях. Это способствует созданию более ответственной и поддерживающей обстановки.



Даже несмотря на все законы, которые должны сводить бытовое насилие к минимуму, в стране продолжается избиение женщин. Работает ли закон в этом направлении, как обществу показать свое "против", рассказал боксер-профессионал, Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов.

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