Багдат Мусин переходит на другую должность: в Минцифры сделали заявление
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В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опровергли информацию о переходе Багдата Мусина на другую должность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Отметим, в СМИ и соцсетях распространялась информация о том, что глава МЦРИАП РК Багдат Мусин после Нового года будет руководить национальной компанией "Казахтелеком". Об этом, со ссылкой на свой источник, сообщил Telegram-канал DALA INSIDE.
"Касательно распространения публикаций в соцсетях о переходе на другую должность министра Б.Мусина сообщаем следующее. На сегодняшний день Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности продолжает свои обязанности в своей должности. Распространяемая информация не соответствует действительности", - сообщили в ведомстве.
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