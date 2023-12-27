Багдат Мусин переходит на другую должность: в Минцифры сделали заявление

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опровергли информацию о переходе Багдата Мусина на другую должность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Отметим, в СМИ и соцсетях распространялась информация о том, что глава МЦРИАП РК Багдат Мусин после Нового года будет руководить национальной компанией "Казахтелеком". Об этом, со ссылкой на свой источник, сообщил Telegram-канал DALA INSIDE.