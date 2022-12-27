АЗРК завершило 118 антимонопольных расследований

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В этом году Агентство по защите и развитию конкуренции завершило 118 антимонопольных расследований. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Болат Самбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оrtcom.kz.

Он отметил, что в целях реализации задач по предупреждению, выявлению и расследованию, пресечению нарушений законодательства в области защиты конкуренции предпринимаются комплексные меры реагирования.