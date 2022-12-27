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ortcom.kz Сегодня, 13:43
90
Сегодня, 13:43
90
Фото: ortcom.kz

АЗРК завершило 118 антимонопольных расследований

В этом году Агентство по защите и развитию конкуренции завершило 118 антимонопольных расследований. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Болат Самбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оrtcom.kz

Он отметил, что в целях реализации задач по предупреждению, выявлению и расследованию, пресечению нарушений законодательства в области защиты конкуренции предпринимаются комплексные меры реагирования.

"За истекший период текущего года антимонопольным органом в адрес субъектов рынка и государственных органов вынесено 442 уведомления о наличии признаков нарушения, из них 330 исполнено. Обратите внимание, что уведомления носят предупреждающий характер. Это позволяет предпринимателям добровольно устранять признаки нарушения. Таким образом, они не будут привлечены в орбиту антимонопольного расследования. Кроме того, завершено 118 расследований, на стадии проведения — 95", — сказал спикер.

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#расследование #АЗРК #конкуренция
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:43
90
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