АЗРК рекомендует отобрать FlyArystan у Air Astana

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Агентство по защите и развитию конкуренции РК рекомендует отобрать FlyArystan у Air Astana, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

"Состав субъектов рынка проанализирован на предмет отнесения к одной группе лиц в соответствии со статьей 165 Кодекса. По итогам установлены субъекты рынка, входящие в одну группу лиц: группа лиц в составе АО "Air Astana" со структурным подразделением "Fly Arystan" (51 процент принадлежит АО "ФНБ "Самрук-Казына") и АО "QAZAQ AIR" (учредитель АО "ФНБ "Самрук-Казына" - 100 процентов)", - говорится в сообщении АЗРК.

В агентстве указали, что данная группа рассматривается как единый субъект рынка.

"Доля группы лиц на соответствующем товарном рынке определяется как сумма долей субъектов рынка входящих в одну группу лиц, действующих на одном товарном рынке, и рассматривается как доля единого субъекта рынка. Основными барьерами входа новых субъектов на рассматриваемый товарный рынок являются экономические (объёмы первоначальных инвестиций), административные (требования к допуску авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок) ограничения. Кроме того, имеется ряд проблемных вопросов развития конкуренции на рынке, связанные высокой стоимостью авиатоплива, отсутствием конкуренции между провайдерами аэропортовых услуг, ограниченным доступом к топливно-заправочным комплексам аэропортов и другим", - сообщили в в агентстве.

В антимонопольном ведомстве отметили, что по показателям коэффициента рыночной концентрации, индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана рынок услуг регулярных внутренних воздушных перевозок, относится к товарному рынку с высоким уровнем концентрации и неразвитой конкуренцией.

Для развития концкуренции на рынке в АЗРК рекомендовали: