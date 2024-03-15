Ажар Гиният получила новую должность

Бывший министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният возглавила НАО "Национальный центр детской реабилитации", передаёт BaigeNews.kz.



Глава Минздрава Акмарал Альназарова представила коллективу нового руководителя.

Ажар Гиният окончила Актюбинский государственный медицинский институт по специальности "Педиатрия", Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "Менеджер государственного и местного управления" и Алматинский Менеджмент университет по специальности "Магистр делового администрирования МВА".



Трудовую деятельность начала в 1993 году участковым педиатром городской поликлиники №2 Атыpay.

В 1994-1999 годы – заведующая отделением Медицинской санитарной части №1 Актау.

В 1999-2001 годы – заместитель главного врача по лечебной работе Мангистауской инфекционной больницы.

После была замначальника управления здравоохранения Мангистауской области, директором департамента здравоохранения Мангистауской области. Работала начальником управления, директором департамента Министерства здравоохранения РК.

В 2017-2020 годы – заместитель руководителя Медицинского центра Управления делами Президента РК.

В 2020-2022 годы – вице-министр здравоохранения РК.

С 2022 по 2024 годы занимала должность министра здравоохранения РК.



