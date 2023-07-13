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Ажар Гиният объяснила, почему до сих пор не встретилась с тремя заболевшими ВИЧ алматинцами
В Алматы завершается эпидрасследование по выявлению ВИЧ-инфекции у трех пациентов Центральной городской клинической больницы. На следующей неделе спецкомиссия закончит работу и сделает заключение. А до тех пор какая-либо информация абсолютно засекречена. Такими сведениями поделилась сегодня глава Минздрава. Ажар Гиният добавила, что сами больные не желают встречаться с ней. Впрочем, имеют на это полное право, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Все пациенты с ВИЧ-инфекцией защищены законом о врачебной тайне. Есть нормы. Если есть согласие только пациента, раскрывается их статус. Есть пациенты, которые не хотят раскрывать статус, даже не знают близкие родственники. Поэтому это должна быть инициатива со стороны пациентов. Пока такой инициативы нет. Еще комиссия не закончила свою работу", - заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
Комиссия от Минздрава проводит проверку в Алматы уже почти месяц. В центральной городской клинической больнице города Алматы выявили ВИЧ у трёх пациентов, проходивших там лечение. После этого комиссией с 14 июня было начато расследование инцидента.
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