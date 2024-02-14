Айтуар Кошмамбетов стал депутатом от партии "Respublica"
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Новым депутатом Мажилиса стал Айтуар Кошмамбетов. Он представляет партийную фракцию "Respublica", передаёт BaigeNews.kz.
Айтуар Кошмамбетов принял присягу депутата Мажилиса и был избран в состав Комитета по экономической реформе и региональному развитию.
Айтуар Кошмамбетов родился в 1986 году.
Окончил Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби (2008), Академию экономики и права, магистратура (2014).
Трудовой стаж:
- Юрисконсульт ТОО "Центр корпоративного права и управления (2008-2009);
- Старший помощник прокурора прокуратуры Кордайского района Жамбылской области (2009-2010);
- Помощник прокурора Специализированной природоохранной прокуратуры г. Алматы (2010-2013);
- Заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей города Алматы (2013-2015);
- Юрист ТОО "ASIA INVEST LTD" (2015-2017);
- Управляющий партнер ТОО "Кошмамбетов и партнеры" (2017-2018);
- Заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей г. Алматы (2018-2020);
- Директор Палаты предпринимателей города Алматы (2020-2023);
- Председатель Алматинского городского филиала ОО "Политическая партия "Respublica" (01.2023 – 12.02.2024).
Партийная принадлежность:
- Член партии "Respublica" (с 2023).
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