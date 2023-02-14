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  • Айдос Сарым о выборах, Мади Ахметове и суицидах в армии Казахстана
parlam.kz Сегодня, 21:40
408
Сегодня, 21:40
408
Фото: parlam.kz

Айдос Сарым о выборах, Мади Ахметове и суицидах в армии Казахстана

Депутат Мажилиса VII созыва Айдос Сарым рассказал о депутатской работе, состоянии Вооружённых сил РК и многодетных матерях. Он также поделился мнением о бывшем коллеге Мади Ахметове и своих ожиданиях от выборов в Мажилис.

О суицидах в казахстанской армии:

"Достаточно непростой вопрос. Мы трижды проводили заседания комитета (по обороне и безопасности мажилиса РК – Ред.) с Министерством обороны и комитетом солдатских матерей. Мы видим, что роста подобного рода предступлений нет. То есть нельзя сказать, что в прошлом году было 10 случаев суицида, а в этом году стало 20. Нет, наоборот, по некоторым преступлениям идёт снижение. Другое дело, что мы живём в открытое время, каждый такой факт становится сразу достоянием общественности. С одной стороны, да, мы имеем право знать, что происходит, но при этом мы должны немножко менять свою риторику. Понимаете, у нас другой армии нет и не будет...".

О том, почему Мади Ахметова не выдвинули на выборы от Amanat:

"Это решение съезда. И сам Мади, насколько я понимаю, хочет заняться учёбой. – То есть это обоюдное решение? – Я думаю, да. Мы раговаривали, встречались, он хочет продолжить обучение. У него золотой возраст. Точку на политике не ставит и не надо ставить. Он сейчас "обстрелялся", получил большой жизненный урок. Поверьте, все люди, все политики, даже самые выдающиеся имели свои эфик фейлы (большие провалы – Ред). Я думаю, если он сейчас не перегорит и так далее, из него может получитья очень сильный политик".      

Более подробно смотрите в нашем видео.

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#выборы #Мажилис #армия РК #многодетная семья
Амантаева Сайра Журналист
Сегодня, 21:40
408
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