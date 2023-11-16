Рысбаев родился 11 марта 1974 года в селе Коргалжын Акмолинской области. Окончил Акмолинский университет, Карагандинский юридический институт МВД РК. Специальность: юрист.

Работал инспектором отделения по делам несовершеннолетних Восточного отдела полиции УВД Акмолы, оперуполномоченным в Астане, замначальника Управления криминальной полиции ДВД Астаны. Был начальником Управления полиции столичного района "Сарыарка", заместителем начальника департамента полиции Нур-Султана.

С мая 2022 года и до нового назначения - начальник департамента криминальной полиции МВД РК.