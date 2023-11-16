Айдос Рысбаев назначен замглавы МВД Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового вице-министра внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.
"Распоряжением главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - сказано в сообщении на сайте Акорды.
Рысбаев родился 11 марта 1974 года в селе Коргалжын Акмолинской области. Окончил Акмолинский университет, Карагандинский юридический институт МВД РК. Специальность: юрист.
Работал инспектором отделения по делам несовершеннолетних Восточного отдела полиции УВД Акмолы, оперуполномоченным в Астане, замначальника Управления криминальной полиции ДВД Астаны. Был начальником Управления полиции столичного района "Сарыарка", заместителем начальника департамента полиции Нур-Султана.
С мая 2022 года и до нового назначения - начальник департамента криминальной полиции МВД РК.
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