Айдарбек Сапаров придумал, как решить сложности со сбытом кукурузы в Жетысу

В ходе рабочего визита Айдарбек Сапаров провел встречу с аграриями Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Сообщается, что в Жетысу сейчас некуда сбывать полученный урожай кукурузы. В прошлом году аграрии увеличили площади посевов этой культуры в надежде получить высокую прибыль от реализации урожая, так как цены на кукурузы были стабильно высокими. В регионе увеличение произошло на 13 тысяч гектаров, фермеры собрали 367 тысяч тонн урожая. В итоге около 100 тысяч тонн аграрии в настоящее время не могут реализовать.

Министр Айдарбек Сапаров пояснил, что на наш рынок влияет мировые цены и уровень спроса: в 2023 году зафиксировано перепроизводство кукурузы, под давлением избыточного предложения, конечно, начали падать цены.

"Мировые цены за год снизились более, чем на 30%, это крупнейшее падение за 10 лет", - отметил Айдарбек Сапаров.

По словам министра, большой урожай получила Россия: 17,5 миллиона тонн. Соответственно, и российские переработчики закупают сырье по низкой цене, снижают себестоимость своих товаров и конкурируют с казахстанскими предприятиями на их традиционных рынках сбыта, демпингуют. Вследствие того, что российский рынок кукурузы крупнее казахстанского (производство 17,5 миллиона тонн и 1,17 миллиона тонн соответственно), то конкуренция с российскими поставщиками ощутимый фактор.

Большая часть урожая кукурузы уже реализована переработчикам и на корма. Айдарбек Сапаров обещал приложить максимум усилий, чтобы помочь аграриям с реализацией кукурузы.

"Продкорпорация закупит, и мы отдадим кукурузу птицеводам в рассрочку на три месяца", - пояснил министр. Предварительно 40 тысяч тонн будут закуплены у аграриев Жетысу и Алматинской области уже в ближайшее время: 20 тысяч тонн для птицеводов через АО "НК "Продкорпорация", и еще 20 тысяч тонн – для АО "АзияАгрофуд". Ситуация говорит о том, что и сами предприниматели должны следить за мировыми тенденциями, так как в рыночной экономике государство не может выкупать произведенную фермерами продукцию. Потребность внутреннего рынка ограничена, а экспорт, хотя и вырос на 10 тысяч тонн, что составил 114 тысяч тонн по итогам 2023 года", - сказал министр.

Помимо вопросов сбыта кукурузы аграрии на встречах в двух областях внесли предложения по начислению субсидий по процентной ставке напрямую кредиторам, чтобы конечный получатель не страдал от задержек субсидирования, а сразу получал льготный займ. Также сельхозтоваропроизводители предложили увеличить нормы внесения удобрений и получения льготного ГСМ.