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tsn.ua Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41
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Фото: tsn.ua

Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу

На горном перевале в области Жетысу произошло ДТП - перевернулся автовоз с новыми машинами марки Tesla, передаёт BaigeNews.kz. Видео опубликовали в Instagram-паблике

"21 мая на 143 км а/д Алматы-Оскемен (перевал Архарлы) произошло ДТП с участием автовоза Scania. 39-летний водитель большегруза перевозил 7 автомашин Tesla. В дорожной аварии никто не пострадал. Движение автомашин продолжается в рабочем режиме, автодорога не перекрывалась", - сообщили в пресс-службе ДП региона. 

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Сегодня, 10:41
134
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