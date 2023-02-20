Автовоз и поезд не поделили дорогу в Актюбинской области

Фото: polisia.kz

Автовоз и рабочий поезд столкнулись на железнодорожном переезде "Жазык" в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл примерно в 15:50.

"По предварительным данным, водитель автовоза проехал на запрещающий сигнал светофора на переезде и столкнулся с поездом. В результате ДТП пострадал водитель автовоза", - сообщили в полиции.

Обстоятельства ДТП уточняются.