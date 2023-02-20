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polisia.kz Сегодня, 19:07
103
Сегодня, 19:07
103
Фото: polisia.kz

Автовоз и поезд не поделили дорогу в Актюбинской области

Автовоз и рабочий поезд столкнулись на железнодорожном переезде "Жазык" в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл примерно в 15:50. 

"По предварительным данным, водитель автовоза проехал на запрещающий сигнал светофора на переезде и столкнулся с поездом. В результате ДТП пострадал водитель автовоза", - сообщили в полиции.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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#дтп #поезд #Актюбинская область #происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:07
103
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