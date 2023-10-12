Автомобилиста с долгами на 8 млн тенге выявили полицейские Шымкента

Автомобилиста с многомиллионными долгами выявили полицейские Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При патрулировании улиц мегаполиса инспекторы автоэкипажа установили машину, владелец которой имеет задолженность по административным штрафам. Сигнал о Toyota Land Cruiser под управлением правонарушителя стражи порядка получили через программу "Коргау", установленную на служебном планшете. Водитель ранее не раз нарушил ПДД и набрал неуплаченных штрафов на сумму почти 200 тысяч тенге. Полицейские остановили транспорт по улице Бердикожа батыр.

Выяснилось, что за мужчиной числятся долги и по исполнительным производствам за уклонение от уплаты займов в размере восьми миллионов тенге. Его предупредили о платежах. А внедорожник до погашения всех задолженностей будет находиться на штрафстоянке.