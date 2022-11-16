Автомобили без ABS и подушек безопасности: в МИИР прокомментировали новое постановление

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Ряд СМИ со ссылкой на постановление правительства "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колёсных транспортных средств, производимых на территории РК, и проведения оценки их соответствия" сообщили о том, что в Казахстане до 1 февраля 2023 года разрешат выпускать автомобили без ABS, подушек безопасности, кнопки SOS. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что журналисты неправильно интерпретируют нормы, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане не могут выпускаться автомобили, не соответствующие нормам безопасности, заявили в ведомстве.

"Постановление Правительства, действующее до 1 февраля 2023 года, не даёт прямого права производителям выпускать автомобили, не оснащённые ABS, ESP, подушками безопасности и со сниженным экологическим классом. Для получения разрешения на выпуск автомобилей, не оснащённых указанными системами, производитель обязан провести отдельную сертификацию модели, которая, несмотря на отсутствие определённых комплектующих, должна быть безопасна. Данное условие предусмотрено в решениях Совета ЕЭК. Ни одна модель не может производиться в Казахстане без соответствия требованиям безопасности. Поэтому производители продолжают полностью соблюдать технический регламент ТС "О безопасности колёсных транспортных средств", - заверили в министерстве.