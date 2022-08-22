Автомобиль загорелся на юго-востоке Нур-Султана

На юго-востоке столицы на перекрёстке возле гипермаркета "Магнум" загорелся автомобиль, передаёт BaigeNews.kz.

Пожар произошел около десяти утра. По словам очевидцев, автомобиль "взорвался" на перекрёстке. На место сразу прибыли оперативные службы. Огонь охватил большую часть автомобиля. Есть ли пострадавшие – пока не сообщается.

"22 августа в 9:57 пожарные подразделения столичного департамента по черезвычайным ситуациям выехали на поступившее сообщение о возгорании автомобиля на пересечении проспекта Кудайбердыулы и улицы Иле. По прибытию установлено, что происходит горение двигательного отсека и салона автомобиля марки Volkswagen Passat. Пожар полностью ликвидирован в 10:15", - рассказали в ДЧС.

В тушении автомобиля задействовали пять человек личного состава и одну единицу техники. Детали происшествия устанавливаются.