Автоледи с долгами в 20 миллионов тенге выявили в Шымкенте

Фото: polisia.kz

Автоледи с долгами почти в 20 миллионов тенге выявила программа "Коргау" в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Через программу "Коргау" сотрудники центра оперативного управления городского ДП получили сигнал об автомобиле с неоплаченными долгами. За владелицей автомашины BMW числилась задолженность по исполнительным производствам в размере почти 20 миллионов тенге. Для задержания транспорта, припаркованного по Тамерлановскому шоссе, выехали патрульные полицейские вместе с судебными исполнителями. Уклоняющуюся от уплаты женщину предупредили о причитающихся с неё платежей. А железный конь водворён на штрафную стоянку, с которой гражданка может забрать его обратно после полного погашения долгов.

Приложение "Коргау", направленное на обеспечение безопасности дорожного движения, выявляет автомашины с подложными номерами, непогашенными задолженностями и другими злостными нарушениями.