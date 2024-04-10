Автокредиты на 1,6 млрд тенге оформили на казахстанцев мошенники
Сегодня, 14:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:38Сегодня, 14:38
154Фото: baigenews.kz
Деятельность группы мошенников, причинивших ущерб на 1,6 млрд тенге, пресекла полиция Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, группа лиц обманом оформляла автокредиты на казахстанцев, а также незаконно продавала залоговые авто в ближнее зарубежье без согласия владельцев и банков второго уровня.
"Сотрудниками столичной полиции установлены трое граждан, причастных к мошенничеству. Их жертвами стали более 115 граждан. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1,6 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Наталья Годунова получила новую должность
- Школьников из подтопленных регионов РК освободят от сдачи экзаменов и тестов
- Надеюсь она жива: переписку свидетеля по делу Бишимбаева зачитали в суде
- "Я все делаю для тебя" - подруга о словах Нукеновой Бишимбаеву накануне смерти
- "Боялась, что он убьет её" — свидетель о жизни Нукеновой и Бишимбаева