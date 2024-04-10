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Автокредиты на 1,6 млрд тенге оформили на казахстанцев мошенники

Сегодня, 14:38
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:38
Сегодня, 14:38
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Фото: baigenews.kz

Деятельность группы мошенников, причинивших ущерб на 1,6 млрд тенге, пресекла полиция Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, группа лиц обманом оформляла автокредиты на казахстанцев, а также незаконно продавала залоговые авто в ближнее зарубежье без согласия владельцев и банков второго уровня.

"Сотрудниками столичной полиции установлены трое граждан, причастных к мошенничеству. Их жертвами стали более 115 граждан. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 1,6 млрд тенге", - говорится в сообщении.

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