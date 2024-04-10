Автокредиты на 1,6 млрд тенге оформили на казахстанцев мошенники

Деятельность группы мошенников, причинивших ущерб на 1,6 млрд тенге, пресекла полиция Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, группа лиц обманом оформляла автокредиты на казахстанцев, а также незаконно продавала залоговые авто в ближнее зарубежье без согласия владельцев и банков второго уровня.