Автобусы задерживаются почти на час из-за непогоды в Астане

Фото: Иллюстративное фото

Из-за ухудшения погоды, снегопада и гололёда снижена скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта в Астане, имеются задержки автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz.

"Загруженные участки без полосы общественного транспорта более подвержены нарушению интервалов автобусов. На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме", - сообщили в службе "109".

Компания CTS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.