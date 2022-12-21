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Иллюстративное фото Вчера, 19:51
183
Вчера, 19:51
183
Фото: Иллюстративное фото

Автобусы задерживаются почти на час из-за непогоды в Астане

Из-за ухудшения погоды, снегопада и гололёда снижена скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта в Астане, имеются задержки автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz

"Загруженные участки без полосы общественного транспорта более подвержены нарушению интервалов автобусов. На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме", - сообщили в службе "109".

Компания CTS призывает всех участников дорожного движения быть бдительными на дорогах и заблаговременно планировать свой маршрут.

"Обращаемся ко всем водителям с просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения. Диспетчерская служба нашей компании следит за движением общественного транспорта в городе в онлайн режиме. В настоящее время задержка автобусов составляет до 45 минут", - сообщили в CTS.

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#Астана #непогода #гололёд #общественный транспорт
BaigeNews.kz
Вчера, 19:51
183
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