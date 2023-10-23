Автобус снёс ограждение, газовую трубу и светофор в Алматы

Пострадал пешеход.

Автобус маршрута №100 угодил в ДТП в Алматы. Пострадал пешеход, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Халиуллина и Татибекова. Фото с места происшествия появились в Instagram-паблике Krispnews.kz.

"Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом марки Foton, следуя по улице Халиуллина в западном направлении на пересечении с улицей Татибекова, не справившись с управлением, допустил наезд на каменный бордюр, далее на металлическое ограждение, светофор, газовую трубу и пешехода, который следовал в попутном направлении", – сообщили в департаменте полиции города.

Пострадала 59-летняя женщина. Ее госпитализировали.

По факту назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.