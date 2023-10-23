Автобус снёс ограждение, газовую трубу и светофор в Алматы
Сегодня, 18:29
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Сегодня, 18:29Сегодня, 18:29
271Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Пострадал пешеход.
Автобус маршрута №100 угодил в ДТП в Алматы. Пострадал пешеход, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл на пересечении улиц Халиуллина и Татибекова. Фото с места происшествия появились в Instagram-паблике Krispnews.kz.
"Водитель 1963 года рождения, управляя автобусом марки Foton, следуя по улице Халиуллина в западном направлении на пересечении с улицей Татибекова, не справившись с управлением, допустил наезд на каменный бордюр, далее на металлическое ограждение, светофор, газовую трубу и пешехода, который следовал в попутном направлении", – сообщили в департаменте полиции города.
Пострадала 59-летняя женщина. Ее госпитализировали.
По факту назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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