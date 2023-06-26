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instagram.com/kris_p_almata Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59
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Фото: instagram.com/kris_p_almata

Автобус с пассажирами слетел в кювет близ Алматы

Рейсовый автобус слетел с дороги в кювет на Кульджинском тракте близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места ДТП появилось в Сети.

 
 
 
 
 
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Публикация от Специально для крис п | @kris_p_almata (@kris_p_almata)

Очевидцы сообщили, что инцидент произошёл с автобусом №203 в Красном поле.

В департаменте полиции Алматинской области уточнили, что ДТП случилось на 24-м километре дороги "Алматы-Кокпек-Коктал".

54-летний водитель автобуса не справился с рулевым управлением. В результате аварии никто не пострадал.

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Сегодня, 20:59
249
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