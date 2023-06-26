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Автобус с пассажирами слетел в кювет близ Алматы

Фото: instagram.com/kris_p_almata

Рейсовый автобус слетел с дороги в кювет на Кульджинском тракте близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места ДТП появилось в Сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Специально для крис п | @kris_p_almata (@kris_p_almata)

Очевидцы сообщили, что инцидент произошёл с автобусом №203 в Красном поле.

В департаменте полиции Алматинской области уточнили, что ДТП случилось на 24-м километре дороги "Алматы-Кокпек-Коктал".

54-летний водитель автобуса не справился с рулевым управлением. В результате аварии никто не пострадал.