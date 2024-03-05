Автобус протаранил три авто в Таразе
Сегодня, 21:50
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Сегодня, 21:50Сегодня, 21:50
42Фото: скриншот видео
В ДТП с участием автобуса в Таразе пострадали четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ДП Жамбылской области, авария произошла на проспекте Абая.
Автобус с пассажирами в салоне сначала выехал на встречную полосу, затем на обочину, где врезался в припаркованное авто, снёс столб и несколько дорожных знаков.
Автобус совершил столкновение с попутно движущимися машинами марок Nissan 350Z и Kia Rio, после чего врезался в Toyota Highlander.
В результате ДТП пострадали водитель Toyota и трое пассажиров автобуса.
По факту возбуждено уголовное дело.
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