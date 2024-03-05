  • 5 Марта, 22:01
  • BAIGENEWS

Автобус протаранил три авто в Таразе

Сегодня, 21:50
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 21:50
Сегодня, 21:50
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Фото: скриншот видео

В ДТП с участием автобуса в Таразе пострадали четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДП Жамбылской области, авария произошла на проспекте Абая.

Автобус с пассажирами в салоне сначала выехал на встречную полосу, затем на обочину, где врезался в припаркованное авто, снёс столб и несколько дорожных знаков.

Автобус совершил столкновение с попутно движущимися машинами марок Nissan 350Z и Kia Rio, после чего врезался в Toyota Highlander.

В результате ДТП пострадали водитель Toyota и трое пассажиров автобуса.

По факту возбуждено уголовное дело.

 
 
 
 
 
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Публикация от Жамбыл Облысының Полиция Департаменті (@zhambyl_police)

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