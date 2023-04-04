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instagram.com/kris_p_almata Сегодня, 22:02
314
Сегодня, 22:02
314
Фото: instagram.com/kris_p_almata

Автобус полностью сгорел в Алматы

Автобус сгорел в микрорайоне "Кайрат" в Алматы. Подробности сообщили в ДЧС города, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 3 апреля в Турксибском районе.

"Горел автобус маршрута №125 марки "Лиаз-529265" 2018 года выпуска. Первые расчеты прибыли в 23:16 Незамедлительно на тушение поданы стволы с пеной, отдельно производили охлаждение конструкций автобуса.
Пожар ликвидирован в 23:22", - сообщили в ДЧС города. 

Причину происшествия устанавливают.

 
 
 
 
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Публикация от Криспи | Алматы (@kris_p_almata)

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Сегодня, 22:02
314
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