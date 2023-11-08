Авто сгорело из-за столкновения с коровой на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 13:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:13Сегодня, 13:13
117Фото: polisia.kz
В результате столкновения с находящейся на проезжей части дороги коровой, автомашина марки Toyota Ipsum полностью сгорела. ДТП произошло на трассе Покровка – Эмба – Кенкияк Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в 30 км от поселка Кенкияк. Известно, что в результате дорожной аварии никто не пострадал.
"За рулём автомобиля находился 57-летний сельчанин, который официально занимался частным извозом на своем авто. Водитель вместе с 7 пассажирами ехал в направлении Актобе", - говорится в сообщении.
В настоящее время принимаются меры по установлению владельца скота.
Самое читаемое
- Дом с синей лампочкой, темень и бродячие псы - жители Косшы рассказали о проблемах
- Северное сияние в Казахстане: ученый объяснил редкое явление
- Маленькую девочку изнасиловали в Алматинской области
- Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области
- Иордания предупредила о возможном "объявлении войны"