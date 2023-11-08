Авто сгорело из-за столкновения с коровой на трассе в Актюбинской области

В результате столкновения с находящейся на проезжей части дороги коровой, автомашина марки Toyota Ipsum полностью сгорела. ДТП произошло на трассе Покровка – Эмба – Кенкияк Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло в 30 км от поселка Кенкияк. Известно, что в результате дорожной аварии никто не пострадал.

"За рулём автомобиля находился 57-летний сельчанин, который официально занимался частным извозом на своем авто. Водитель вместе с 7 пассажирами ехал в направлении Актобе", - говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры по установлению владельца скота.