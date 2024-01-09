Авто акима с поддельным номером: в акимате Талдыкоргана рассказали подробности

В акимате Талдыкоргана рассказали подробности задержания актомобиля акима с поддельным номером, передает BaigeNews.kz.

Третьего января около 5:00 часов утра полицейские остановили на одной из улиц машину марки "KIA Kh Qoris". Оказалось, она находится на балансе аппарата акима города, однако самого градоначальника Ерната Базила в машине не было. Стражи порядка выяснили, что водитель по собственной инициативе использовал поддельный Государственный регистрационный номерной знак.

"По данному факту в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК был составлен административный протокол. В следствие Абданиев Р.Б. отбывает административный арест, сроком пять суток, а также лишён права на управление автотранспортными средствами на один год", - сообщили в акимате Талдыкоргана.

В ведомстве также подчеркнули, что всё это время водитель отбывал наказание, и сегодня, по истечению его срока, Абданиев будет уволен.

"Также, сообщаем что, по факту выпуска из гаража без путевого листа был составлен административный протокол в отношении начальника автохозяйства КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган" Молдабаева Д.А., в следствии чего был наложен и оплачен штраф в размере 10 МРП" - добавили в пресс-службе.

В акимате также отметили, что для того, чтобы в будущем такие нарушения не повторялись, с сотрудниками автохозяйства провели профилактические беседы.