Авто акима с поддельным номером: в акимате Талдыкоргана рассказали подробности
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В акимате Талдыкоргана рассказали подробности задержания актомобиля акима с поддельным номером, передает BaigeNews.kz.
Третьего января около 5:00 часов утра полицейские остановили на одной из улиц машину марки "KIA Kh Qoris". Оказалось, она находится на балансе аппарата акима города, однако самого градоначальника Ерната Базила в машине не было. Стражи порядка выяснили, что водитель по собственной инициативе использовал поддельный Государственный регистрационный номерной знак.
"По данному факту в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК был составлен административный протокол. В следствие Абданиев Р.Б. отбывает административный арест, сроком пять суток, а также лишён права на управление автотранспортными средствами на один год", - сообщили в акимате Талдыкоргана.
В ведомстве также подчеркнули, что всё это время водитель отбывал наказание, и сегодня, по истечению его срока, Абданиев будет уволен.
"Также, сообщаем что, по факту выпуска из гаража без путевого листа был составлен административный протокол в отношении начальника автохозяйства КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган" Молдабаева Д.А., в следствии чего был наложен и оплачен штраф в размере 10 МРП" - добавили в пресс-службе.
В акимате также отметили, что для того, чтобы в будущем такие нарушения не повторялись, с сотрудниками автохозяйства провели профилактические беседы.
Самое читаемое
- Восьмилетняя девочка рассказала об истязаниях опекуна в Алматинской области
- Завершено расследование дела об убийстве Салтанат Нукеновой
- Катались на капоте: 17-летняя девушка погибла в ЗКО
- Соболенко нашла виновных в разгроме от Рыбакиной
- Самая красивая девушка Намибии решила баллотироваться в президенты