Австралийская компания реализует в Казахстане проект по экономии поливной воды

Проектно-сметную документацию совместного проекта по цифровизации ирригационных сетей Кызылординской области разрабатывает австралийская компания Rubicon Water, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Ожидается, что данный проект будет готов в течение трех ближайших месяцев, а на этой неделе в Кызылординскую область прибудут эксперты Rubicon Water для проведения дополнительных гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий

Представители компании отметили, что проект поможет добиться 30%-ной экономии поливной воды. Аналогичные проекты, которые были реализованы в отдельных фермерских хозяйствах страны, позволили повысить урожайность почти вдвое.

Представители Rubicon Water выразили готовность привлечь экспертов из Австралии и Новой Зеландии для анализа и оценки состояния водоподающих каналов в других регионах страны. Также компания рассматривает возможность переноса одного из своих заводов в Казахстан.