Авиасообщение Астана - Павлодар возобновили после поручения президента

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В министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили об открытии авиасообщения по направлению Астана - Павлодар с первого ноября, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева по итогам рабочего визита в Павлодарскую область об открытии прямого авиасообщения по маршруту Астана - Павлодар, Комитетом гражданской авиации МИИР в оперативном порядке проведена соответствующая работа", - говорится в сообщении министерства.

Рейсы по социально-значимому авиамаршруту с первого ноября будет выполнять авиакомпания "Qazaq Air" с частотой четыре раза в неделю и стоимостью билетов 10 000 тенге. Ожидается, что продажи билетов начнутся 27 октября, в четверг.