Авиарейсы по шести новым направлениям откроют из Казахстана в декабре

7 декабря в мире празднуют Международный день гражданской авиации. В КГА рассказали о достижениях в отрасли, передаёт Baigenews.kz.

За 10 месяцев казахстанскими авиакомпаниями перевезено порядка девяти миллионов человек. Это на 16 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года. Парк воздушных судов до 2025 года пополнится на 51 единицу. В этом году флот отечественных авиакомпаний пополнился 10 новыми бортами. До конца года запланировано получение еще четырёх новых самолётов.

Прямыми рейсами казахстанцы могут летать в 29 стран мира. Внутренние авиарейсы выполняются пятью отечественными авиакомпаниями по 57 маршрутам.

В 2022 году открыты новые маршруты из Алматы в Милан, Ираклион, Нячан, Анкару, Сургут, Тюмень и Новосибирск, Туркестан – Кувейт, из Астаны в Анкару и Санкт-Петербург.

"Ожидается открытие рейсов из Актау и Шымкента в Анкару, из Алматы и Актау в Медину, из Астаны в Нячанг с 25 декабря, из Астаны в Баку, из Шымкента в Душанбе в период весенне-летней навигации 2023 года. Авиакомпания Air Seychelles c 26 декабря планирует открыть рейсы между Казахстаном и Сейшельскими островами по направлению Алматы – Маэ. Казахстанскими авиакомпаниями планируется открыть рейсы в Пакистан из Астаны и Шымкента в Карачи, увеличить количество выполняемых рейсов в Индию по маршруту Алматы - Дели, в Китай по маршруту Алматы – Чэнду, в Великобританию по маршруту Алматы – Лондон и другие", - сообщили в КГА.

Ведётся работа и по открытию прямого рейса между Казахстаном и США.

"Продолжается расширение сотрудничества с Администрацией транспортной безопасности США. В августе состоялся второй визит экспертов TSA с целью проведения предварительной оценки состояния пунктов досмотра и соответствия их американским стандартам. По результатам технического визита экспертами дана положительная оценка состоянию пунктов досмотра и контрольно-пропускных пунктов. Отмечена слаженная работа персонала службы авиационной безопасности", – сообщил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев.

Одно из важнейших достижений этого года - положительная оценка Еврокомиссией уровня безопасности полетов в Казахстане. Республика достигла 84 процентов соответствия стандартам ИКАО.

Авиационными властями были подписаны Меморандумы о сотрудничестве с рядом международных организаций, в числе которых Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Международный совет аэропортов (ACI), iPADIS.