Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира

В аэропорту ночью не покормили пассажира перенесённого рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании не смогли найти еду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Сам инцидент с пассажиром случился еще в прошлом году, но в суде рассмотрели его недавно.

В актюбинском аэропорту задерживался рейс на столицу на 4 часа и 40 минут из-за позднего прибытия воздушного судна авиакомпании "Qazaq AIR". Один из пассажиров задержавшегося рейса обратился к перевозчику с просьбой предоставить еду и напитки, но ему отказали. Пассажир обратился с жалобой в курирующий госорган.

В итоге на авиакомпанию "Qazaq AIR" завели административное дело по статье "Неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса по вине перевозчика". Представитель авиакомпании просил дело прекратить и привел аргументы. Авиаперевозчик заранее в дневное время оповестил о переносе рейса и сделал объявление о предоставлении еды и напитков. А данный пассажир попросил еду после полуночи, конкретно в 00:40, когда кафе в аэропорту уже было закрыто. То есть по логике авиаперевозчика, у компании не было возможности достать еду в это время, поэтому вины компании в этом нет.

Суд эти аргументы посчитал несостоятельными. Судья Акмолдина указала, что авиакомпании перевозят пассажиров круглосуточно, а значит, должны быть готовы к тому, что при задержке рейса обязаны предоставлять все положенные законом услуги в любое время суток, это обязанность авиакомпании.

В итоге суд оштрафовал авиакомпанию "Qazaq AIR" на 612 тысяч тенге за то, что не покормили в аэропорту ночью пассажира.