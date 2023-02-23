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flylowcost.com.ua Сегодня, 10:16
84
Сегодня, 10:16
84
Фото: flylowcost.com.ua

Авиакомпанию Air Arabia оштрафовали на 200 МРП

Авиакомпанию Air Arabia оштрафовали в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

"В связи с непредоставлением услуг (прохладительные напитки), предусмотренных действующим законодательством РК  при задержке рейса установлено, что при задержке рейса по маршруту Алматы – Шарджа, 13 февраля 2023 года авиакомпания "Air Arabia" была привлечена к выплате административного штрафа за нарушение статьи 567 Кодекса об административных правонарушениях в размере 200 МРП (690 тысяч тенге)", - говорится в сообщении.

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#Air Arabia #штраф
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:16
84
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