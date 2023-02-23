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Сегодня, 10:16
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84Фото: flylowcost.com.ua
Авиакомпанию Air Arabia оштрафовали на 200 МРП
Авиакомпанию Air Arabia оштрафовали в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.
"В связи с непредоставлением услуг (прохладительные напитки), предусмотренных действующим законодательством РК при задержке рейса установлено, что при задержке рейса по маршруту Алматы – Шарджа, 13 февраля 2023 года авиакомпания "Air Arabia" была привлечена к выплате административного штрафа за нарушение статьи 567 Кодекса об административных правонарушениях в размере 200 МРП (690 тысяч тенге)", - говорится в сообщении.
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