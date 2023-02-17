Авиакомпания Fly Arystan нарушала права несовершеннолетних пассажиров - прокуратура

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Авиационная транспортная прокуратура Алматы выявила нарушения в работе авиакомпании Fly Arystan, передаёт BaigeNews.kz.

Проверка показала, что при продаже билетов на международные рейсы компания не применяла специальные 50-процентные льготы для пассажиров в возрасте от двух до 12 лет.

"С января по октябрь 2022 года по международным направлениям перевезено свыше трёх тысяч несовершеннолетних по стандартным тарифам. По представлению прокуратуры Комитетом гражданской авиации составлен административный протокол в отношении авиакомпании по части 1 статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили в прокуратуре.

Собранные материалы рассмотрены Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям Алматы. 16 февраля принято постановление о привлечении авиакомпании к адмответственности за нарушение правил перевозок пассажиров.

Судебный акт не вступил в законную силу.