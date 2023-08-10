Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
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Сегодня стартовало августовское ЕНТ, которое продлится до 15 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
Всего на участие в тестировании было принято более 17 тысяч заявлений.
"Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% – на русском, 53 человека – на английском языке. В первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 4 499 человека", - говорится в сообщении.
Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Тестируемые сами выбрали место, дату и время проведения экзамена.
На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.
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