Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане

Сегодня стартовало августовское ЕНТ, которое продлится до 15 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

Всего на участие в тестировании было принято более 17 тысяч заявлений.

"Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% – на русском, 53 человека – на английском языке. В первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 4 499 человека", - говорится в сообщении.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. Тестируемые сами выбрали место, дату и время проведения экзамена.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.