"Ауыл аманаты" в Жамбылской области: до конца года будет создано 75 тысяч рабочих мест

В этом году на реализацию проекта по повышению доходов населения "Ауыл аманаты" в Жамбылской области выделяется 24 миллиарда тенге. На эти средства будут профинансированы 33 сельских округов 10 районов, где проживают около 85 тысяч человек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

С 2019 года в Жамбылской области успешно развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. В регионе, где 60% населения проживает в сельской местности, разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств и повышения доходов сельчан. В рамках проекта кредитование напрямую осуществляет АО СПК "Тараз", создаваемые сельчанами кооперативы финансируют приобретение семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. По проекту "Тrade-in" идёт обновление и восстановление сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

По данным областного управления сельского хозяйства, пилотный проект "Ауыл аманаты" доказал свою экономическую и социальную эффективность.

Так, на первом этапе проекта в 2019 году охвачено 7 856 семей в 25 населённых пунктах 11 сельских округов региона. Освоено 9,2 миллиардов тенге.

В 2021 году в продолжение проекта реализовано 253 проекта.

В 2022 году из республиканского бюджета было выделено 6,047 миллиардов тенге. Эти деньги были направлены на кредитование 1178 предпринимателей из 10 сельских округов. Кроме того, в целях обеспечения сельхозкооперативов техникой из областного бюджета выделено 800 миллионов тенге. На эти средства 10 созданным кооперативам под 2,5% приобретено 131 единиц различной сельскохозяйственной техники.

В результате реализации проекта в 24 сельских округах по сравнению с 2019 годом выросло поголовье скота на 126%, производство мяса на 139% и производство молока на 119%. Также сократилось количество получателей адресной социальной помощи на 1254 человека.

"В 2023 году предложено финансирование на 24 миллиарда тенге 33 округов из 10 районов. В этих округах проживает 84 308 человек, количество дворов – 15 749. По результатам предварительного скрининга будет профинансировано свыше пяти тысяч проектов. В этих округах будет создано 33 кооператива в общей сложности и в целях их обеспечения техникой из местного бюджета будет выделено один миллиард тенге", - сообщили в облуправлении сельского хозяйства.

На сегодняшний день поступило 3965 заявок на сумму 22,9 миллиардов тенге, из них одобрено 2765 проектов на 15,9 миллиардов тенге, регистрируется залоговое имущество 2127 проектов на 12,1 миллиардов тенге, профинансировано 2030 проектов на 11,5 миллиардов тенге.

До конца года планируется полностью освоить выделенные на 2023 год 24 миллиарда тенге.

По первому направлению (эффективное использование земельных участков в личных подсобных хозяйствах) планируется выделить 414,3 миллионов тенге, по второму (развитие животноводства) – на сумму 14,1 миллиард тенге приобрести 92 тысяч голов скота, по третьему (эффективное использование пустующих земель за пределами села) - 412,5 миллионов тенге, по четвертому (создание кооперативов) – приобрести 296 единиц сельхозтехники на сумму 2,6 миллиард тенге, по пятому (финансирование бизнес-проектов) – реализовать 148 проектов на общую сумму 1 миллиард тенге.

Управление сельского хозяйства прогнозирует создание более 25 тысяч новых индивидуальных предпринимателей и около 7500 новых рабочих мест, 3,7 миллиардов тенге бюджетных поступлений в год. Ожидается снижение количества получателей адресной социальной помощи более чем на 8 тысяч человек. Экономия годового бюджета должна составить один миллиард тенге. Численность непродуктивно занятых сократится более чем на 7 тысяч человек. Будет закуплено свыше 352 тысяч голов скота и произведено 231 тысяч тонн мясной и молочной продукции. Приусадебные посевные площади достигнут 109 777 дворов, будет произведено 112 тысяч тонн овощных, бахчевых культур. Будет заготовлено 798 тысяч тонн зерновых и кормов.

За этот период начнут свою деятельность около 25 тысяч индивидуальных предпринимателей, что в результате мультипликативного эффекта положительно скажется на повышении доходов населения, увеличении объемов производства, налогов и на других отраслях.