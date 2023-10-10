Аутсайдеров по освоению бюджетных средств назвал Жамаубаев

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства назвал министерства и акиматы, которые не успевают освоить миллиарды бюджетных тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 99,3%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 99,5%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 16 триллионов тенге. Неисполнение составило 70 миллиардов тенге, из них 16 миллиардов тенге - экономия. Не освоено – 54 миллиарда тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах экологии и природных ресурсов, туризма и спорта, внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям", - сообщил он.

Среди основных причин неосвоения министр отметил длительное проведение конкурсных процедур; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур.

"Расходы местных бюджетов составили девять триллионов тенге. Не исполнено - 49 миллиардов тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов около двух триллионов тенге. На 1 октября им выделеноодин триллион 112 миллиардов тенге. Из них освоено – 98,5%. Не исполнено – 17 миллиардов тенге, в том числе экономия – один миллиард тенге, не освоено - 16 миллиардов тенге", - указал глава Минфина.

По его словам, наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областях.