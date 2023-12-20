Аудит системы здравоохранения стартует 1 января 2024 года в Казахстане
Сегодня, 14:39
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Сегодня, 14:39Сегодня, 14:39
121Фото: baigenews.kz
Глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова анонсировала старт в январе 2024 года аудита казахстанской системы здравоохранения, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы провели предварительное изучение. Сейчас этот вопрос прорабатываем с администрацией президента на предмет, есть ли смысл выходить во все 20 регионов? Потому что работа колоссальная, а проблемы системные", - поделилась подробностями Наталья Годунова.
Председатель Высшей аудиторской палаты РК подчеркнула, что для получения полной картины достаточно будет проверить медицинские организации четырех - пяти регионов.
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