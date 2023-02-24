Атырауский НПЗ восстановил работу после аварийной остановки

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Атырауский нефтеперерабатывающий завод восстановил работу после аварийной остановки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу завода. Из-за повышения температурного профиля в регенераторах каталитического крекинга была остановлена установка каталитического крекинга.

По факту технологического инцидента на месте создали специальный оперативный штаб. Ремонт было поручено провести в кратчайшие сроки.

"Оперативным штабом была организована круглосуточная работа специалистов завода и подрядных организаций с привлечением представителей лицензиара процесса каталитического крекинга — французской компании Axens, а также специалистов Павлодарского и Шымкентского НПЗ. Вместе с тем, на время проведения ремонтно-восстановительных работ, штабом был взят на особый контроль процесс оптимальной загрузки и стабильной работы двух других НПЗ КМГ", — говорится в сообщении.

В пресс-службе завода отметили, что по результатам аварийной остановки проводится детальный анализ её непосредственных и системных причин, а также разрабатывается комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по минимизации рисков и обеспечения стабильного технологического процесса в работе НПЗ.

"Сегодня технологическое оборудование завода функционирует в штатном режиме с производством плановых объёмов нефтепродуктов", - уточнили в компании.