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Сегодня, 02:39
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Атырауский бизнесмен осужден за неуплату 263 миллионов тенге налогов
В Атырауской области экс-директор ТОО "БатысТехноСервисез", используя фиктивные счета-фактуры, в 2018-2019 годах уклонилcя от уплаты налогов на сумму 263,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Указанный ущерб подтвердил департамент госдоходов региона по требованию прокуратуры области.
"В отношении директора ТОО проведено досудебное расследование по части 3 статьи 245 Уголовного кодекса (по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере), который по приговору суда осужден к трём годам и четырём месяцам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.
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