Аттестацию педагогов перенесут в регионах с ЧС
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На более поздние сроки перенесут аттестацию учителей в подтопленных паводками регионах. Об этом заявила официальный представитель Минпросвещения РК Мереке Амангелдыкызы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Прорабатывается вопрос поддержки педагогов. В регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация, даты прохождения аттестации педагогов будут перенесены на более поздние сроки", - сказала Мереке Амангелдыкызы в ходе брифинга республиканского оперативного штаба.
По её словам, несмотря на то, что работники сферы образования сегодня заняты в противопаводковых мероприятиях, а не своими прямыми обязанностями, они в полном объёме получат заработные платы.
"Порядка 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтёров, в том числе более 10 тысяч в пунктах эвакуации. В соответствии с отраслевым соглашением исчисление заработной платы работников образования в период действия ЧС производится в размерах, установленных до введения ЧС", - сказала Амангелдыкызы.