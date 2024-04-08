Аттестацию педагогов перенесут в регионах с ЧС

На более поздние сроки перенесут аттестацию учителей в подтопленных паводками регионах. Об этом заявила официальный представитель Минпросвещения РК Мереке Амангелдыкызы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Прорабатывается вопрос поддержки педагогов. В регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация, даты прохождения аттестации педагогов будут перенесены на более поздние сроки", - сказала Мереке Амангелдыкызы в ходе брифинга республиканского оперативного штаба.

По её словам, несмотря на то, что работники сферы образования сегодня заняты в противопаводковых мероприятиях, а не своими прямыми обязанностями, они в полном объёме получат заработные платы.