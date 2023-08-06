Асу Алмабаев получил приятный бонус в виде 50 тысяч долларов

Боец UFC из Казахстана Асу Алмабаев удостоился бонуса от лиги за лучшее выступление на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Асу ярко дебютировал в UFC победой удушающим приемом во втором раунде над ямайцем Оди Осборном.

Как объявил промоушен в своих социальных сетях, все бойцы, победившие досрочно на прошедшем турнире, включая Асу Алмабаева, заработали бонус к основному гонорару в размере 50 тысяч долларов.

Помимо "Зульфикара", денежное поощрение от UFC за зрелищные финиши получат Татьяна Суарес, Дастин Джейкоби, Диего Лопес и Карлстон Харрис.