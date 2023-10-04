Астанчанка разбилась насмерть, упав с балкона

Восемнадцатилетняя жительница Астаны упала с балкона многоэтажного дома и разбилась насмерть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции города, инцидент произошёл ранним утром в одном из многоэтажных домов на проспекте Туран.

"По факту гибели жительницы города Астаны 2005 года рождения. В результате выпадения с балкона жилого комплекса по проспекту Туран проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК", - говорится в сообщении.

Полиция проводит досудебное расследование.