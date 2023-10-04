Астанчанка разбилась насмерть, упав с балкона
Сегодня, 12:17
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Сегодня, 12:17Сегодня, 12:17
326Фото: zhzh.info
Восемнадцатилетняя жительница Астаны упала с балкона многоэтажного дома и разбилась насмерть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации полиции города, инцидент произошёл ранним утром в одном из многоэтажных домов на проспекте Туран.
"По факту гибели жительницы города Астаны 2005 года рождения. В результате выпадения с балкона жилого комплекса по проспекту Туран проводится досудебное расследование по ст.105 УК РК", - говорится в сообщении.
Полиция проводит досудебное расследование.
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